Baby trotz Notkaiserschnitt im Spital gestorben

Jenes Frühchen, das am Donnerstag nach dem Tod seiner Mutter - die 33- Jährige war mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm von einer herannahenden Straßenbahn in Wien- Simmering erfasst worden - per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt worden war, ist in der Nacht auf Freitag im Krankenhaus gestorben. Das Baby hatte bis zuletzt in akuter Lebensgefahr geschwebt.