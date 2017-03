Baby- Löwe in Sporttasche: Schmuggler aufgeflogen

Die Grenzpolizei in der Ukraine hat einen Mann verhaftet, der ein Löwenbaby in die Türkei schmuggeln wollte. Die Raubkatze war in einer Sporttasche versteckt und befand sich in einem Lieferwagen, gemeinsam mit 2.245 Papageien und vier Katzen, für die der Mann eine Transportlizenz hatte. Der kleine Löwe wurde in den Zoo von Odessa gebracht, der Verdächtige muss sich wegen illegalen Tierschmuggels vor Gericht verantworten.