Autolenker fährt Mutter und ihre Kinder nieder

Mit einem Schock und leichten Verletzungen sind diese Mutter und ihre beiden Kinder im englischen Benfleet davongekommen, nachdem sie von einem Kleinwagen erfasst und gegen einen Zaun gedrückt wurden. Mutter Mandy wurde am Gesicht, Tochter Poppy am Bein verletzt, der 17 Monate alte Sohn im Kinderwagen blieb zum Glück unversehrt. In den vergangenen Jahren hatten sich bereits zahlreiche Unfälle an der schlecht gekennzeichneten Kreuzung ereignet. Die Stelle gilt in der Nachbarschaft als besonders gefährlich und soll nun überprüft werden.