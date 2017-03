Autobahnbrücke begräbt Pkw unter sich: Zwei Tote

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in Norditalien sind am Donnerstag ein Mann und eine Frau durch die herunterfallenden Trümmer tödlich getroffen worden. Sie saßen in einem von vier verschütteten Fahrzeugen, die auf der Autobahn A14 unweit der Stadt Ancona unterwegs waren. Laut italienischen Medien wurden zwei rumänische Arbeiter verletzt, die sieben Meter in die Tiefe gestürzt waren.