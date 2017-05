GTI- Treffen: Die heißesten Autos vom Wörthersee

Seit Mittwoch heißt es in der beschaulichen Kärntner Gemeinde Reifnitz wieder "Gummi, Gummi". Das Autofest des Jahres am Wörthersee - das GTI- Treffen - geht heuer bereits zum 36. Mal über die Bühne. krone.tv ist nach Kärnten gedüst, um die heißen Boliden zu huldigen. Eines der großen Highlights ist der zweisitzige Golf GTI First Decade, der 410 PS unter der Haube hat und auf Wunsch auch rein elektrisch fährt. Das GTI- Treffen läuft noch bis Samstag.