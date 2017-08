Auto rast nahe Paris in Pizzeria: Mädchen (12) tot

In der Nähe von Paris ist ein Autofahrer am Montagabend in eine Pizzeria gerast! Bei dem Vorfall rund 60 Kilometer östlich der französischen Hauptstadt ist ein zwölfjähriges Mädchen getötet worden, 13 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, teilte ein Sprecher des französischen Innenministeriums mit. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben festgenommen.