Auto kracht in Schlafzimmer von Pensionisten

Diesen Sonntagabend hatten sich die beiden Pensionisten aus der deutschen Stadt Regensburg anders vorgestellt, doch so wird er ihnen immer in Erinnerung bleiben: Pünktlich zum Vorabendprogramm stand auf einmal ein Auto in ihrem Schlafzimmer. Es war durch die Wand gekracht, weil ein Lenker bei seinem abgestellten BMW vergessen hatte, die Handbremse zu ziehen.