Auto fängt Feuer: Ehepaar knapp entkommen

Nur knapp mit dem Leben davongekommen sind am Dienstagabend ein Pkw- Lenker (40) und seine Ehefrau. Ihr Wagen fing auf der A25, der Welser Autobahn, in Oberösterreich plötzlich Feuer, gleichzeitig versagten die Bremsen. Der Wagen musste erst am Pannenstreifen ausrollen, ehe sich die Insassen in Sicherheit bringen konnten. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.