Auto- Attacke auf Pariser Polizei: Islamist getötet

Vereitelter Terroranschlag in Paris: Auf dem Prachtboulevard Champs- Elysees hat am Montag ein bewaffneter Mann ein Auto in ein Polizeifahrzeug gelenkt, Teile des Wagens gerieten daraufhin in Brand. Der 31- jährige Angreifer - er war der Polizei aus der radikalen Salafisten- Szene bekannt - wurde kurz danach getötet. Im Fahrzeug wurden ein Schnellfeuergewehr vom Typ Kalaschnikow und mehrere Handfeuerwaffen sichergestellt. Zudem befanden sich auch mehrere Gasflaschen in dem Auto. Beamte kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.