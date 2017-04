Austro- Türken mit Bussen zur Abstimmung gekarrt

Noch eine Woche lang können knapp 110.000 österreichische Türken über das Verfassungsreferendum in der Türkei abstimmen. krone.tv war am Sonntag beim türkischen Konsulat in der Hietzinger Hauptstraße im 13. Wiener Gemeindebezirk. Der Andrang zur Abstimmung war beim Lokalaugenschein gewaltig. Die Menschen wurden in Bussen hingekarrt, um ihre Stimme abzugeben.

Zwei Wochen vor dem Verfassungsreferendum hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erneut scharfe Kritik an Europa geäußert und die EU als "Kreuzritter- Allianz" bezeichnet.

In Österreich lebende Türken, die die Politik von Erdogan ablehnen, sprachen am Sonntag in der "Krone" über die zunehmende Radikalisierung ihrer Landsleute und die mittlerweile furchterregenden Zustände in ihrer Heimat.