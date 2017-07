Australier stürzt beim Parasailing 30 Meter in Tod

Es sollte ein Traumurlaub in Thailand werden, doch für den 71 Jahre alten Roger John Hussey aus Australien endete er tödlich. Der Tourist hatte die malerische Landschaft in Phuket aus der Luft genießen wollen und einen Parasailing- Flug gebucht. Doch als der 71- Jährige per Boot nach oben gezogen wurde und sich in etwa 30 Metern Höhe befand, löste sich plötzlich der Sicherheitsgurt zwischen seinen Beinen - Hussey stürzte in die Tiefe. Seine Frau musste den schrecklichen Unfall vom Strand aus miterleben und filmte per Handy mit, als ihr Ehemann in den Tod fiel.