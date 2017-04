Australien: Video zeigt jagende Haie in Strandnähe

Spektakuläre Aufnahmen sind kürzlich einem jungen Australier im Bundesstaat New South Wales gelungen. Mithilfe einer Drohne filmte Damian Hurley etwa ein Dutzend Haie, die sich in Fingal Bay an der australischen Ostküste nur wenige Meter vom Strand entfernt durch einen riesigen Fischschwarm fraßen. Das Naturschauspiel wurde vom Festland aus von zahlreichen Schaulustigen beobachtet.