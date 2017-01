Außenminister Kurz besucht Wertekurs für Migranten

Anlässlich der Integrationskonferenz "Vienna Future Talks" mit internationalen Delegationen in Wien hat Außenminister Sebastian Kurz am Montag einen Wertekurs für Migranten besucht. Diese Kurse sollen eine Integration in Österreich erleichtern. Bei der Gelegenheit machte der ÖVP- Politiker Druck in Richtung SPÖ und warb für sein Integrationspaket. Man müsse nicht nur militärisch gegen den IS- Terror ankämpfen und Polizeimaßnahmen gegen Terroristen und Radikale in Österreich setzen, "sondern wir müssen auch noch viel mehr tun in der Prävention", erklärte Kurz.