Augenzeugin: "Ich bin um mein Leben gerannt"

Bei einem Bombenanschlag auf ein Konzert von US- Teeniestar Ariana Grande in der Manchester Arena sind in der Nacht auf Dienstag mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Überlebende Konzertbesucher stehen noch immer unter Schock. Eine Augenzeugin berichtet: "Wir waren in der Arena, da hörte ich einen Knall. Ich bin um mein Leben gerannt."