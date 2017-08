Augenzeugenvideo zeigt Momente des Terrors

Terroranschlag in Barcelona: Im Zentrum der Metropole ist am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der beliebten Fußgängerzone La Rambla gerast. Laut ersten Informationen starben dabei 13 Menschen, mindestens 20 Passanten wurden verletzt. Der Lenker des Wagens konnte danach flüchten.