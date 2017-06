Augenzeuge berichtet: "Kind sprang aus 22. Stock"

In London steht ein Hochhaus mit 120 Wohnungen in Vollbrand. Das Feuer in dem Appartmenthaus reicht vom zweiten Stock bis ganz nach oben des 27- stöckigen Gebäudes. Laut Augenzeugen sind Menschen eingeschlossen, aus dem Grenfell- Hochaus seien Schreie zu hören. Ein Augenzeuge berichtet, er habe ein Kind aus einem Fenster aus dem 22. Stockwerk springen sehen.