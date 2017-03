"Auch in Europa wären Gaskammern wieder Thema"

Im eskalierenden Streit mit Europa hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag erneut einen nachgelegt. "In Europa wären Gaskammern und Sammellager wieder Thema, aber das trauen sie sich nur nicht", sagte Erdogan in Istanbul. Offen ließ Erdogan, wen er mit "sie" genau meinte. Der deutschen Kanzlerin Angela Merkel warf er persönlich "Nazi- Methoden" vor.