Athen: Schwere Ausschreitungen bei Anti- Obama- Demo

Die griechische Polizei ist am Dienstagabend in Athen mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen den Besuch von US- Präsident Barack Obama protestierten. Auch Blendgranaten wurden von den Polizisten in die Menge geworfen. An dem Demonstrationszug beteiligten sich etwa 2500 Obama- Gegner, die Spruchbänder wie "Obama nicht erwünscht" oder "Nein zum Imperialismus" hochhielten.