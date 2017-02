Asylkrise: Uneinigkeit zwischen Kurz und Gabriel

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat sich am Montag bei seinem Antrittsbesuch in Wien nach Bundeskanzler Christian Kern auch mit Außenminister Sebastian Kurz getroffen. Die beiden Amtskollegen haben über den österreichischen OSZE- Vorsitz, die Ukraine- Krise sowie über EU- Themen gesprochen. Uneinigkeit herrschte zwischen den beiden in Sachen Flüchtlingskrise. Kurz plädierte weiter für die Errichtung von Auffanglager in Nordafrika, Gabriel erteilte diesem Vorschlag eine klare Absage.