Die Arbeitslosigkeit stagniert auf hohem Niveau. 475.786 Personen waren im Februar auf Jobsuche - das ist praktisch derselbe Wert wie im Februar des Vorjahres, als 475.931 Menschen ohne Job vermerkt wurden. Arbeitslos gemeldet waren heuer 400.619 Personen, in Schulung befanden sich 75.167. Einen deutlichen Rückgang gab es bei jugendlichen Arbeitslosen (minus 10,8 Prozent), schlecht schaut es weiterhin für Ältere (plus 6,8 Prozent) und Ausländer (plus 3,4 Prozent) aus.