Anti- Terror- Großrazzien gegen radikale Islamisten

In Wien und Graz sind am frühen Donnerstagmorgen Anti- Terror- Einsätze durchgeführt worden. 800 Beamte standen laut Informationen der "Krone" bei den groß angelegten Polizeiaktionen im Einsatz. Es gab zunächst acht Festnahmen - vier in Graz, vier in Wien -, nach mehreren Einvernahmen fiel zudem der Verdacht auf drei weitere Männer, die kurz nach Mittag ebenfalls festgenommen wurden. Im Visier stand das Terrornetzwerk rund um den inhaftierten Hassprediger Mirsad O.