Anschlag im Irak: Über 70 iranische Pilger getötet

Ein IS- Selbstmordattentäter hat am Donnerstag südlich der irakischen Hauptstadt Bagdad mehr als 70 Menschen mit sich in den Tod gerissen, über 100 weitere wurden verletzt. Der Angreifer habe in der Nähe der Stadt Hilla an einer Tankstelle einen mit Sprengstoff beladenen Laster zur Explosion gebracht, teilten die Behörden mit. Bei den meisten Opfern handle es sich um schiitische Pilger aus dem Nachbarland Iran, die auf dem Rückweg aus der Stadt Kerbela waren.