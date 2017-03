Angst vor Terror? "Die Möglichkeit wird stärker"

Fünf Tote, Dutzende Verletzte, acht Festnahmen, erhöhte Polizeipräsenz - das ist die Bilanz des Terroranschlags in London, zu dem sich am Donnerstag der IS bekannt hat . Am Mittwochnachmittag versetzte die Nachricht, dass ein Attentäter mit einem Auto Menschen auf der Westminster Bridge niedermähte und einen Polizisten mit langen Messern tötete, Europa erneut in Angst und Schrecken. krone.at war in der Wiener Innenstadt unterwegs. Gehören Terrorattacken mittlerweile schon zum Alltag? Und fühlen sich die Österreicher trotz Terrorgefahr sicher?