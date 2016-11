Angela Merkel kandidiert zum 4. Mal als Kanzlerin

Angela Merkel will zum vierten Mal Kanzlerin werden und tritt für eine weitere volle Amtszeit an. Die CDU- Vorsitzende sagte in Berlin, die Entscheidung für eine vierte Kandidatur nach elf Amtsjahren sei für sie "alles anderes als trivial". Die anstehende Bundestagswahl werde schwierig wie keine Wahl seit der Wiedervereinigung. Merkel verwies auf große innen- und außenpolitische Herausforderungen.