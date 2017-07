Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beantragt

US- Präsident Donald Trump gerät nun im Kongress unter Druck: Der demokratische Abgeordnete Brad Sherman aus Kalifornien hat am Mittwoch offiziell ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Republikaner beantragt. Er begründete seinen Verstoß mit Trumps Verwicklungen in die Russland- Affäre und der umstrittenen Entlassung von FBI- Direktor James Comey. Es ist der erste Schritt dieser Art gegen den Präsidenten.