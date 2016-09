Amok- Prozess: Heute entscheiden die Geschworenen

Jetzt liegt es an den Geschworenen: Im Grazer Straflandesgericht wurde am Donnerstag der Prozess gegen Alen R. fortgesetzt - mit einem letzten Gutachten einer Psychologin. Am Nachmittag soll die mit Spannung erwartete Entscheidung über die Zurechnungsfähigkeit des 27- Jährigen fallen. Alen R. steht im Verdacht, im Juni 2015 bei einer Amokfahrt durch Graz drei Menschen getötet und 50 zum Teil schwer verletzt zu haben.