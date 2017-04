Amateurvideo zeigt Lkw- Todesfahrt in Stockholm

In einer belebten Einkaufstraße in Stockholm ist am Freitag ein Lkw in eine Menschenmenge und anschließend in ein Kaufhaus gerast. Es gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte. Ein Video eines Augenzeugen zeigt die Terrorfahrt des Lastwagens im Zentrum der schwedischen Hauptstadt aus nächster Nähe.