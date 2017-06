Alt- Kanzler Helmut Kohl mit 87 Jahren verstorben

Der deutsche Alt- Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot, er starb im Alter von 87 Jahren am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen. Die Partei des früheren Kanzlers, die CDU, bestätigte die Todesmeldung in einem Tweet, in dem zu lesen war: "Wir trauern". "Die deutsche Einheit und die europäische Einigung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille" - unter dieses Credo hatte Kohl sein politisches Wirken gestellt. Als Kanzler der Einheit und Wegbereiter von Europäischer Union und Euro sicherte sich der Ehrenbürger Europas den Eintrag in die Geschichtsbücher.