Alligator von Unbekannten gefesselt und geknebelt

In der US- Metropole Miami im Bundesstaat Florida wurde ein Alligator entdeckt, den Unbekannte an einen Baum gebunden hatten. Außerdem hatte jemand Klebeband um die Schnauze des Tieres gewickelt. Sollte der Schuldige erwischt werden, muss er sich wegen Tierquälerei verantworten. Die Anrainer sind entsetzt über die Tat.