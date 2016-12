Alexander Van der Bellen ging in Wien wählen

Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hat Sonntagvormittag in einer Schule in Wien- Mariahilf seine Stimme abgegeben. Lächelnd und bei strahlendem Sonnenschein traf er mit Ehefrau Doris Schmidauer gegen 11 Uhr ein, beobachtet von einer Vielzahl an Journalisten, die von Polizei und Absperrungsbändern in Zaum gehalten wurden. Ins Abstimmungslokal durften die Medienvertreter nicht mit.