Afrika: Größte humanitäre Krise seit 1945

Durch die anherrschende Dürre und den Krieg spitzt sich vor allem die Lage im Jemen, in Nigeria, im Südsudan und in Somalia zu. Um die Menschen ausreichend mit Nahrung zu versorgen, ist die UNO auf Spenden angewiesen. Die türkische Fluglinie Turkish Airlines bringt nun auf Initiative einiger Hollywood- , Sport- und Social- Media- Stars gratis Lebensmittel in die Region.