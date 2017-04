AfD- Chefin Petry verzichtet auf Spitzenkandidatur

Knalleffekt in der deutschen Politik: AfD- Chefin Frauke Petry verzichtet auf die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl im September. Die Parteivorsitzende erklärte in einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft, dass sie "weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam" zur Verfügung stehe. Sie begründete ihren Schritt damit, dass "drängende Sachfragen" wie etwa die grundsätzliche Ausrichtung der Partei unabhängig von Personalfragen diskutiert werden müssten.