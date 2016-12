Ärztestreik: Ansturm auf AKH blieb bisher aus

Die niedergelassenen Ärzte protestieren Mittwoch in Wien, im Burgenland und in Kärnten gegen die Gesundheitsreform, denn dadurch seien "Versorgung und Würde" der Menschen in Gefahr. 1.500 Praxen bleiben an diesem Tag zu. 290.000 Patienten sind davon betroffen. Der Ansturm auf das AKH Wien blieb bisher aber glücklicherweise aus.