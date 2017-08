Werte nicht von Extremisten gefährden lassen

Als Vorreiter bei Frauenförderung in der Arbeit lud Swarovski- Vorstand Nadja Swarovski in Salzburg zu einer Podiumsdiskussion ein. Titel der Veranstaltung: Die Frau und ihre Rechte im 21. Jahrhundert. Was trocken klingt, wurde zu einer witzigen, pointierten Diskussion mit Anekdoten aus dem eigenen Leben. Das Fazit: Frauen und Männer müssen einander unterstützen und die Werte in Österreich wahren.