Van der Bellen blamiert sich beim Staatsbankett

Zwei Tage lang sind Charles und Camilla zu Gast in Wien. Nach der Landung am Mittwochnachmittag zeigten sich der Thronfolger und seine Gattin gut gelaunt, genossen Apfelstrudel und Sachertorte und trafen sich mit Alexander Van der Bellen und Christian Kern. Den Abschluss des ersten Tages der Wien- Visite bildete das Staatsbankett, das in der Geheimen Ratsstube der Hofburg mit 100 Gästen stattfand. Einer dort hielt sich nicht an die royale Etikette: Gastgeber und Bundespräsident Alexander van der Bellen, der als Einziger (!) im Anzug statt im Smoking erschien. Dass der Dresscode "Black Tie" sich nicht auf eine schwarze Krawatte bezieht, scheint ihm noch nicht klar zu sein.