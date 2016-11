"Und wann haben Sie den letzten HIV- Test gemacht?"

Im Wiener Zeiss Planetarium präsentierte das Team rund um Ball- Organisator Gery Keszler den neuen Life Ball. Die größte Veränderung? Mit der neuen Marke "Life Plus" möchte Keszler das ganze Jahr Aktionen setzen, um die Aufmerksamkeit auf HIV nicht nur am Life Ball in den Fokus zu setzen: So konnten Gäste etwa vor Ort einen Schnelltest durchführen. Und wie oft lassen sich unsere werten Politiker testen? Adabei- TV hat nachgefragt!