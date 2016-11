Spannendes Backduell mit Starkoch Johann Lafer

TV- Star Johann Lafer, 4- Hauben- Koch Silvio Nickol, Top- Pattissier Pierre Reboul und Demel- Chefzuckerbäcker Dietmar Muthenthaler - die Liste der Jurymitglieder des "Gault&Millau"- Backwettbewerbes las sich wie das Who is Who der Kochszene. Kein Wunder, dass den Teilnehmern der Angstschweiß auf der Stirn stand. Doch nur wer ein ruhiges Händchen und einen kühlen Kopf bewahrte, durfte die tollen Preise abstauben.