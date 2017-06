Sophie Turner: "Die 7. Staffel wird bombastisch!"

Am 16. Juli hat das Warten ein Ende: "Game of Thrones" wartet mit der heiß ersehnten 7. Staffel der Erfolgsserie auf. Und die Darsteller sind sich einig: Diese Staffel wird alles bisher dagewesene in den Schatten stellen! Adabei- TV Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf in London auf Sophie Turner alias Sansa Stark und sprach mit ihr über die Faszination "Game of Thrones".