So lief der erste Wien- Tag der britischen Royals

Nach dem Besuch bei Papst Franziskus im Vatikan stand für Prinz Charles und Herzogin Camilla nun Österreichs Hauptstadt Wien an. Eingeflogen mit der "Royal Air Force One", wollte das königliche Paar am Mittwoch sogleich die Hofzuckerbäckerei Demel besuchen, bevor der Termin beim Bundespräsidenten anstand. Adabei- TV war beim Staatsbesuch natürlich auch mit dabei.