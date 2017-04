"Sie muss mal eine auf den Deckel bekommen"

Am Montag trafen Jazz Gitti und Marika Lichter vor Gericht aufeinander. Der Grund: Lichter fordert von der Musikerin ein Honorar für die Herstellung des Erstkontakts zur Vermittlung von "Dancing Stars". Die Rechnung von 7.500 Euro hat diese aber ohne die Gitti gemacht. Denn die will die Summe nicht begleichen - und ließ auch vor dem Verhandlungssaal kein gutes Haar an ihrer Kontrahentin ...