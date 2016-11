Schiller: "Mein Mann sagt, ich bin verrückt"

Adabei- TV bei den Schillers: Jeannine Schiller und ihr Gatte Friedrich sind seit 37 Jahren ein Herz und eine Seele. Oder vielleicht doch nicht? Er liebt die heimische Society, sie bleibt am Liebsten zu Hause. Auch in vielen anderen Bereichen trennt die beiden mehr, als sie offenbar verbindet. Warum die Ehe trotzdem so gut funktioniert? Anscheinend ziehen sich Gegensätze eben doch an.