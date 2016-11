Rainhard Fendrich: "Weckruf an die Menschlichkeit"

Nun ist es offiziell: Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen darf Rainhard Fendrichs Hymne "I Am From Austria" für den Wahlkampf verwenden. Und auch sonst scheut sich der Austro- Popstar nicht, sich politisch zu äußern. Damit schlägt er in dieselbe Kerbe wie Nazar oder Felix Baumgartner. Doch sollten Prominente das überhaupt tun? Sänger Dj Ötzi oder Schlagerstar Andrea Berg finden: Nein.