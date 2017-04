Pralle Sackerl: Promis tricksen eigene Kids aus!

Die Osterhasensuche in den Gärten von Schloss Schönbrunn sind für Tausende Familien mittlerweile ein Fixpunkt am Palmsonntag. Immerhin werden mehr als 12.000 süße Produkte in der Botanik versteckt. Selbstverständlich lassen sich auch Prominente dieses Spektakel nicht entgehen. Der Eifer war die vergangenen Jahre jedoch so groß, dass es mittlerweile ein Reglement gibt: Kinder zuerst. Wie das geklappt hat? Sehen Sie selbst.