Paris Hilton: Rettet SIE die Welt vor Plastikmüll?

Sie hat alles, was man sich an materiellen Werten wünschen kann: Häuser, Yachten, Autos, Diamanten und mehr. Trotzdem geht Paris Hilton nicht in Frühpension, sondern erfindet sich stetig neu. Mit Erfolg: Das Konto der Millionärin füllt sich unentwegt. Nun soll Paris Hilton sogar ein Forschungsinstitut gegründet haben.