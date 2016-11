Nik P.: "Manchmal geht dir schon die Luft aus!"

Er ist zigfach mit Gold ausgezeichnet worden, stand 35 Jahre lang auf der Bühne und ist mit seinem aktuellen Album "Da Oben" schon wieder in den Charts: Nik P. Der Schlagerstar könnte getrost in Pension gehen, tut er aber nicht. Nach seiner Deutschlandtournee widmet er sich seiner Heimat. Adabei- TV traf ihn beim Tourauftakt in Wien.