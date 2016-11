Melania Trump setzt auf Botox, Hyaluron & Silikon

Am 20. Jänner 2017 ist es so weit: Die USA haben eine neue First Lady. Und was für eine! Melania Trump bringt als Ex- Model einiges an optischen Qualitäten mit. Doch sind das wirklich nur die guten Gene, oder hat vielleicht doch der Beauty- Doc Hand angelegt? Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat mit Prim. Dr. Hajnal Kiprov, Fachärztin für Dermatologie, ganz genau hingesehen.