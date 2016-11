Lukas Perman: "Marjan will Fußballmannschaft"

Ramesh Nair und Lukas Perman wagen sich auf ein neues Terrain. Die beiden Musiker widmen sich in ihrem gemeinsamen Programm einer unterhaltsamen Mischung aus Comedy und Musik. Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf Perman anlässlich der bevorstehenden Premiere im Wiener Metropol zum Interview und plauderte mit ihm über den Spagat zwischen Bühne und Vatersein. Karten für die Vorstellungen am 7.11.2016 und am 21.11.2016 unter http://www.oeticket.com