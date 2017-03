Liebes- Outings am "Dancer Against Cancer"- Ball

600.000 Euro konnte Yvonne Rueff mit ihren "Dancer Against Cancer"- Events bisher an Projekte der Österreichischen Krebshilfe spenden. Beim "Dancer Against Cancer"- Ball, dem Höhepunkt der Saison, tanzten am Samstagabend wieder unzählige Promis in der Wiener Hofburg an, um die Spendensäcke klingeln zu lassen. Dabei überraschten einige der Besucher mit Liebes- Outings.