Kurz, Lugner & Co.: "Lustigster Ball der Saison"

Einmal muss man den Jägerball erlebt haben: Polit- Prominenz und VIPs geben sich in der Wiener Hofburg die Klinke in die Hand. Mit rund 6600 verkauften Karten ist er sogar größer als der Opernball. Doch wieviel Jäger steckt in den Gästen? Sehen Sie selbst.