Iris Berben: "Beauty- OPs sind schon verführerisch"

Zugegeben: Die 66 Jahre Lebenserfahrung sieht man Iris Berben nicht an. Selbst in ihrer Rolle als alternde Schauspielerin in "Alt, aber Polt" sieht sie toll aus. Ob Natur, oder nicht, das weiß nur sie selbst. Aber im Gegensatz zu vielen - vor allem internationalen - Kolleginnen, spielt sich in ihrem Gesicht noch die ganze Bandbreite ihrer ausdrucksstarken Mimik ab. Im Gespräch mit Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg erzählt Berben, dass sie mit 50 sogar daran dachte die Schauspielerei an den Nagel zu hängen.